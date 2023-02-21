Предлагаем более подробно рассмотреть, какие составляющие влияют на формирование рейтинга букмекерских контор. Среди важных показателей:

Народный рейтинг букмекерских контор

Народный рейтинг букмекерских контор составляется на основе отзывов пользывателей и расчитывается среднее значение, а затем сравнивается соотношение к другим БК.

Рейтинг букмекерских контор по отзывам наших клиентов

Мы не влияем на данный рейтинг и вы сами можете оставить отзыв о бк у нас на сайте, после прохождения модерации отзыв опубликуется и рейтинг пересчитается.

1. БК Винлайн

2. БК Фонбет

3. БК Pari

4. БК 1xСтавка

5. БК Лига Ставок

Надежные букмекерские конторы

Одним из главнейших показателей для любого букмекера является то, насколько он надежен. В это понятие входит полное соответствие всем критериям, которые приняты для такого рода компаний.

Рейтинг букмекеров по критерию - надёжность (официальность, легальность)

Также важно, насколько быстро он отвечает на обращения регуляторов в связи с жалобами беттеров, если таковые имеются. И еще один важный показатель — разрешает ли БК такие жалобы согласно рекомендациям регулятора.

Легальные букмекерские конторы

Делай ставки только в букмекерских конторах с лиценлией ЕЦУПИС! А список такх БК, представлен в нашем рейтинге легальных букмекеров!

Список легальных БК

Линия в прематче

При рассматривании данного показателя удается узнать, насколько широка прематчевая букмекерская линия. Под такой характеристикой подразумевается число спортивных состязаний, а также то, насколько разнообразны исходы и маркеты в линии до того, как начнется матч. Данную оценку приходится определять вручную, вследствие чего возможны некоторые погрешности ретинга букмекеров.

Лайв-режим

Благодаря данной характеристике удается узнать, насколько широка линия в лайве. Под широтой росписи принято понимать число спортивных состязаний в данном режиме, а также то, насколько разнообразны маркеты и исходы пари по ходу состязания. Эта оценка, как и предыдущая, осуществляется вручную, что иногда приводит к некоторым неточностям.

Рейтинг бумекерских контор по коэффициентам

Это также важный показатель, благодаря которому удается узнать, насколько велика маржа самой букмекерской конторы. Чем она ниже, тем больше коэффициенты, а значит и балл букмекера. Такую характеристику тоже определяют вручную.

Рейтинг букмекерских контор с лучшими коэффициентами

Рейтинг букмекеров по Финансовым инструментам

При оценивании такого показателя, рассматривается, сколько платежных способов предлагает компания, и насколько быстро осуществляются денежные операции. Высокую оценку тут получают те БК, которые предлагают популярные среди клиентского сегмента платежные системы.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на киберспорт

Команда ООО "Рейтинг букмекерских контор" на проекте winrating.ru, собрала список из самых топовых букмекеров для ставок на киберспортивные соревнования по Дота 2, КС, ЛОЛ, ПАБДЖИ, Валорант и многие другие киберспортивные дисциплины!

Лучшие букмекеры с киберспортивной линией

Рейтинг БК по работе службы поддержки букмекеров

При рассмотрении данной характеристики мы концентрируемся на том, насколько дружелюбны и компетентны операторы. Рассмотрению подлежат все каналы, по которым можно связаться с сотрудниками, начиная с классического чата и номера телефона, заканчивая e-mail. Если какой-нибудь канал отсутствует, это ведет к снижению оценки.

ТОП букмекеров по бонусам

Здесь, прежде всего, рассматривается то, каково количество имеющихся поощрений и специальных предложений, а также каково их качество. Каждый из видов бонусов букмекеров обладает индивидуальным весом. Балл может изменяться, все зависит от того, какие именно специальные предложения в настоящее время есть в заведении.

ТОП БК с крутыми бонусами

BetCity

Leon

1xСтавка

Технологичность сайтов и ТОП мобильных приложений букмекеров

Данный показатель демонстрирует, насколько технологически продвинута компания, и способна ли она отвечать современным требованиям. Также тут рассматривается и то, внедряют ли букмекеры современные технологии в предлагаемые ими продукты.