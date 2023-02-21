Рейтинг букмекерских контор: ТОП-10 букмекеров 2023 года
Составляя рейтинг букмекерских контор, наша команда сосредочилась на разных критериях, благодаря которым мы оценили качество БК. Рейтинг онлайн букмекеров 2023:
Критерии оценки букмекеров от компании Рейтинг Букмекерских Контор:
Среди критериев оценки БК: честность, надежность (легальность бк), вариативность линий букмекеров и то, насколько удобным является проведение финансовых операций. Также насколько клиентоориентированы операторы клиентской службы букмекеров. Большой выбор спортивных событий для ставок на спорт (можно ли тут ставить на большое число разных спортивных состязаний, среди которых и интерактивные). Широта линии в БК (сколько рынков предлагает букмекер в определенном спортивном состязании). Распространенность и доступность денежных операций по внесению депозитов и снятию выигрышей. Лимиты пари (максимальный объем пари, отсутствуют ли частичные выплаты). Расчет пари букмекерами (показатель надежности согласно статистике). Лицензия и репутация БК (сколько лет на рынке, есть ли жалобы) и другие. ООО "Рейтинг букмекерских контор" и наша команда, проработали множество показателей и составили все наши рейтинги, исходя из аналитики огромного количества данных!
Все вместе позволяет понять, кто достоин занять первое место в рейтинге лучших букмекерских контор, а чье место находится на последних строчках.
Другие рейтинги букмекерских контор России
Как найти и выбрать лучшую букмекерскую контору в 2023 году? Официальный сайт компании Рейтинг букмекерских контор выделил наиболее важные критерии, на которые стоит обращать внимание, и сравнил всех легальных букмекеров по каждому из них. Все рейтинги букмекеров на нашем сайте актуальны на 2023 год и основаны на подсчитываемых показателях, отзывых пользователей и экспертной оценке.
Надежность
Рейтинг самых надежных букмекерских контор в РФ, рейтинг бк рассчитывается на основе таких показателей как легальность, отзывы пользователей и мнения экспертов рынка.Полный рейтинг
Бонусы БК
ТОП лучших букмекеров с бонусами расчитывается по самым выгодным для клиентов предложениям БК на рынке. Полный список по убыванию официальных офероф.Полный рейтинг
Коэффициенты
Рейтинг букмекерских контор по коэффициентам, рассчитывается на основе данных маржи букмекеров по каждому виду спорта для ставок на спорт в России.Полный рейтинг
Футбол
Рейтинг лучших БК для ставок на футбол, в топе рейтинга букмекеров лучшие легальные онлайн БК России для пари на РПЛ, АПЛ, Лигу Чемпионов, ЧМ и другие.Полный рейтинг
Киберспорт
ТОП БК России для ставок на киберспорт в 2023 году. Представляем подборку лучших букмекеров для ставок на cs-go, dota2, overwatch, lol и другие.Полный рейтинг
Live
Рейтинг лучших букмекерских контор для Live ставок на спорт в 2023 году, на первых местах рейтинга, бк с лучшими линиями для ставок по ходу события.Полный рейтинг
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Предлагаем более подробно рассмотреть, какие составляющие влияют на формирование рейтинга букмекерских контор. Среди важных показателей:
Народный рейтинг букмекерских контор
Народный рейтинг букмекерских контор составляется на основе отзывов пользывателей и расчитывается среднее значение, а затем сравнивается соотношение к другим БК.
Рейтинг букмекерских контор по отзывам наших клиентов
Мы не влияем на данный рейтинг и вы сами можете оставить отзыв о бк у нас на сайте, после прохождения модерации отзыв опубликуется и рейтинг пересчитается.
- 1. БК Винлайн
- 2. БК Фонбет
- 3. БК Pari
- 4. БК 1xСтавка
- 5. БК Лига Ставок
Надежные букмекерские конторы
Одним из главнейших показателей для любого букмекера является то, насколько он надежен. В это понятие входит полное соответствие всем критериям, которые приняты для такого рода компаний.
Рейтинг букмекеров по критерию - надёжность (официальность, легальность)
Также важно, насколько быстро он отвечает на обращения регуляторов в связи с жалобами беттеров, если таковые имеются. И еще один важный показатель — разрешает ли БК такие жалобы согласно рекомендациям регулятора.
Легальные букмекерские конторы
Делай ставки только в букмекерских конторах с лиценлией ЕЦУПИС! А список такх БК, представлен в нашем рейтинге легальных букмекеров!
Список легальных БК
Линия в прематче
При рассматривании данного показателя удается узнать, насколько широка прематчевая букмекерская линия. Под такой характеристикой подразумевается число спортивных состязаний, а также то, насколько разнообразны исходы и маркеты в линии до того, как начнется матч. Данную оценку приходится определять вручную, вследствие чего возможны некоторые погрешности ретинга букмекеров.
Лайв-режим
Благодаря данной характеристике удается узнать, насколько широка линия в лайве. Под широтой росписи принято понимать число спортивных состязаний в данном режиме, а также то, насколько разнообразны маркеты и исходы пари по ходу состязания. Эта оценка, как и предыдущая, осуществляется вручную, что иногда приводит к некоторым неточностям.
Рейтинг бумекерских контор по коэффициентам
Это также важный показатель, благодаря которому удается узнать, насколько велика маржа самой букмекерской конторы. Чем она ниже, тем больше коэффициенты, а значит и балл букмекера. Такую характеристику тоже определяют вручную.
Рейтинг букмекерских контор с лучшими коэффициентами
Рейтинг букмекеров по Финансовым инструментам
При оценивании такого показателя, рассматривается, сколько платежных способов предлагает компания, и насколько быстро осуществляются денежные операции. Высокую оценку тут получают те БК, которые предлагают популярные среди клиентского сегмента платежные системы.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на киберспорт
Команда ООО "Рейтинг букмекерских контор" на проекте winrating.ru, собрала список из самых топовых букмекеров для ставок на киберспортивные соревнования по Дота 2, КС, ЛОЛ, ПАБДЖИ, Валорант и многие другие киберспортивные дисциплины!
Лучшие букмекеры с киберспортивной линией
Рейтинг БК по работе службы поддержки букмекеров
При рассмотрении данной характеристики мы концентрируемся на том, насколько дружелюбны и компетентны операторы. Рассмотрению подлежат все каналы, по которым можно связаться с сотрудниками, начиная с классического чата и номера телефона, заканчивая e-mail. Если какой-нибудь канал отсутствует, это ведет к снижению оценки.
ТОП букмекеров по бонусам
Здесь, прежде всего, рассматривается то, каково количество имеющихся поощрений и специальных предложений, а также каково их качество. Каждый из видов бонусов букмекеров обладает индивидуальным весом. Балл может изменяться, все зависит от того, какие именно специальные предложения в настоящее время есть в заведении.
ТОП БК с крутыми бонусами
- BetCity
- Leon
- 1xСтавка
Технологичность сайтов и ТОП мобильных приложений букмекеров
Данный показатель демонстрирует, насколько технологически продвинута компания, и способна ли она отвечать современным требованиям. Также тут рассматривается и то, внедряют ли букмекеры современные технологии в предлагаемые ими продукты.
Главный редактор, эксперт на букмекерскую тематику, автор статей Рейтинга букмекерских контор
Перечень лучших букмекерских компаний:
Исходя из перечисленных выше критериев, сформировался следующий рейтинг букмекерских контор:
БК Винлайн
- Первое место в рейтинге букмекерских контор
- 🏆 Компания вышла на рынок в 2009 году, и получила лицензию. Как и прочие, подключена к ЕЦУПИС, входит в ЕРАИ. Обладает престижными премиями разных лет.
- 🤑 Все финансовые операции также осуществляются в рублях. Пополнить счет можно при помощи банковских карт, электронных кошельков и мобильных операторов. Вывод осуществляется таким же образом, за исключением операторов.
- ⚽ В линию БК Винлайн включены свыше двадцати видов спорта. Имеется широкий выбор турниров. Со службой поддержки можно связаться по телефону, электронной почтой или через живой чат. Она работает круглосуточно. Именно по этой причине эта БК занимает лидирующие места в наших рейтингах букмекерских контор.
БК Фонбет
- Второе место в рейтинге БК
- 🏆 Компания Fonbet является одной из старейших на этом рынке, а первый ППС был открыт еще в 1994. Сегодня их количество перевалило за 1000 по всей стране. Компания входит в ЕРАИ, у нее есть лицензия.
- 🤑 Все финансовые операции осуществляются в рублях. Для ввода и вывода денежных средств можно использовать банковские карты, электронные кошельки, а также операторов сотовой связи.
- ⚽ В линии представлено 15 видов спорта, куда входит и киберспорт. В конторе имеется матч-центр, в котором можно ознакомиться со статистикой. С операторами службы поддержки можно пообщаться круглосуточно, в живом чате, по электронной почте или по телефону.
БК PARI
- Третье место в рейтинге букмекеров
- 🏆 Под новым названием компания вышла на рынок в 2022. А лицензия была получена еще в 2009. Среди преимуществ — подключение к ЕЦУПИС, а также членство в ЕРАИ.
- 🤑 Все расчеты осуществляются в рублях. В качестве финансовых инструментов для ввода депозитов используются банковские карты, ЦУПИС и электронные кошельки, а также операторы связи. Есть возможность пополнения счета при помощи интернет-банкинга. Снимать выигрыши можно при помощи банковских карт, электронных денег и перевода на банковский счет.
- ⚽ В линии представлены два десятка видов спорта с широкой росписью. Можно заключить пари и на киберспорт. Круглосуточная линия поддержки букмекерской конторы Pari доступна в лайв-чате, по телефону и электронной почте.
БК 1хСтавка
- Четвёртое место в рейтинге букмекерских контор
- 🏆 Дата основания компании — 2010 год. Букмекер также сразу получил лицензию и имеет членство в Первой СРО, а также подключение к ЦУПИСу. Кроме сайта для заключения пари в режиме онлайн, контора также располагает широкой сетью ППС по всей стране. Численность пунктов достигает восьмисот пунктов.
- 🤑 Депозиты в 1xСтавка принимаются в рублях, выигрыши выплачиваются в них же. Для внесения средств можно воспользоваться банковской картой, ЦУПИС, электронными кошельками. Либо внести депозит при помощи одного из четырех операторов. Допускается также пополнение наличными через салоны сотовой связи или терминалы оплаты. Еще можно обратиться к интернет-банкингу, букмекер поддерживает многие банки. Выводить средства можно на банковские карты или электронные деньги.
- ⚽ Широкая линия включает в себя примерно три десятка видов спорта, в том числе и киберспорт. С оператором можно связаться в любое время в лайв-чате, по телефону или электронной почте.
БК Лига Ставок
- Пятое место в рейтинге букмекерских компаний
- 🏆 Букмекерская контора была основана еще в 2007. Она является владельцем бессрочной лицензии, и работает в стране также легально. Имеет членство в ЕРАИ, а также подключена к ЕЦУПИСу. В 120 городах страны присутствует свыше 500 клубов букмекера, принимает ставки как в ППС, так и онлайн. Именно этот букмекер первым в стране запустил веб-сайт в российской доенной зоне, где появилась возможность делать ставки в режиме онлайн. Также именно «Лига Ставок» выступает в качестве официального партнера российской футбольной Премьер-лиги.
- 🤑 Все финансовые операции осуществляются в рублях. Ввести и вывести средства можно, используя банковскую карту или интернет-банкинг. Также доступны такие способы пополнения, как мобильные операторы, электронные кошельки и ЦУПИС. Для вывода денежных средств можно воспользоваться теми же методами или обратиться к банковскому переводу.
- ⚽ В линии букмекерской компании насчитывается приблизительно 20 видов спорта. Также предусмотрены специальные пари, которые делают беттерский досуг разнообразнее. Предлагается широкий выбор соревнований. Служба поддержки работает в круглосуточном режиме. Можно обратиться к ней по лайв-чату, телефону или по электронной почте.
БК Леон
- Шестое место рейтинга букмекерских контор
- 🏆 Дата основания букмекерской конторы — 2009 год. Компания работает в стране легально, на основании соответствующей лицензии. Она также оформила членство Единого регулятора, и все операции между ней и пользователями осуществляются под контролем Единого ЦУПИС.
- 🤑 Для внесения средств можно воспользоваться банковскими картами, электронными кошельками или сотовыми операторами. Также доступно внесение наличных через терминалы. Для вывода тоже можно обратиться к перечисленным выше способам, за исключением последнего. Вносить и выводить денежные средства рекомендуется при помощи одного и того же инструмента.
- ⚽ В линии Леон представлено примерно два десятка видов спорта. Это как крупные спортивные состязания, так и не слишком значительные турниры. С операторами круглосуточной службы поддержки БК можно связаться в лайв-чате, по электронной почте или по телефону.
БК Мелбет
- Седьмое место в рейтинге букмекеров
- 🏆 Работа букмекерской конторы Мелбет стартовала еще в 2012, и подключился к Единому ЦУПИС, а еще имеет членство в ЕРАИ. Его работа осуществляется по лицензии, полученной в ФНС. К неоспоримым достоинствам следует отнести высокий уровень коэффициентов, а еще минимальный размер маржи. Вдобавок среди плюсов — большое число событий в различных видах состязаний, как в прематче, так и во время событий. Доступен вывод крупных сумм. Присутствуют комфортные мобильные утилиты для популярных операционных систем смартфонов.
- 🤑 Все расчеты осуществляются в рублях. Внести депозит можно при помощи банковских карт или электронных кошельков. Также доступны интернет-банкинг и операторы. Для вывода также можно использовать карты и сервисы электронных денег или перевод на банковский счет.
- ⚽ В линии букмекерской компании — одна из лучших росписей на отечественном рынке. Это три десятка видов спорта, за 1000 событий в топовых футбольных матчах, прекрасный выбор рынков в хоккее и баскетболе, теннисе, а также прочих видах спорта. Можно заключить пари на специальные события и на статистику. Соревнования отличаются разнообразным выбором. Режим работы поддержки букмекерской конторы - круглосуточный. С оператором можно связаться в чате на сайте, по телефону и электронной почте.
БК Бетсити
- Восьмое место в рейтинге БК
- 🏆 Компания была основана еще в 2003 году. Работа осуществляется по лицензии ФНС России. Компания — член ЕРАИ, она подключена к ЕЦУПИСу.
- 🤑 Все расчеты осуществляются в рублях. Для зачисления средств можно использовать банковские карты, а также электронные кошельки и мобильных операторов. Также поддерживается пополнение счета при помощи наличных через терминалы и в салонах сотовой связи. Возможно пополнение при помощи интернет-банкинга. Вывести денежные средства можно при помощи банковских карт и электронных кошельков, либо при переводе средств на банковский счет.
- ⚽ В букмекерской линии Бетсити предлагается около трех десятков видов спорта с широкой линией. Роспись вариативная, она выше среднего. С круглосуточной службой поддержки букмекера можно связаться посредством электронной почты, лайв-чата или по телефону горячей линии.
БК Марафон
- Девятое место в рейтинге лучших букмекеров
- 🏆 Эта контора является старейшей в рейтинге букмекерских контор. Она появилась в России еще в 1998. При работе используется лицензия ФНС. Компания имеет членство в ЕРАИ, и подключена к Единому ЦУПИС.
- 🤑 Для пополнения счета можно прибегнуть к банковским картам и электронным кошелькам, а также к операторам сотовой связи. Для снятия выигрышей используются те же способы. Выводить средства нужно тем же способом, которым вносился депозит.
- ⚽ В линии реализовано свыше 20 видов спорта с широкой росписью ставок в прематче. Допускаются пари на статистику и игроков, а также ставки-комбинации. С круглосуточной службой поддержки БК Марафон можно связаться по электронной почте и по телефону, либо при помощи формы живого чата.
БК Олимп
- Десятое место в рейтинге букмекерских контор
- 🏆 Компания появилась на свет в Казахстане, еще в 2004. Ее работа осуществляется по лицензии ФНС. БК Olimp входит в ЕРАИ, все операции контролируются Единым ЦУПИС.
- 🤑 Валютой сайта являются рубли. Для пополнения счета и вывода средств можно использовать банковские карты, электронные кошельки и сотовых операторов.
- ⚽ В линии представлено приблизительно тридцать разных видов спорта. Соревнования представлены как крупные, так и не очень. Букмекер отличается росписью выше среднего. Для связи с круглосуточной оператором БК Олимп, можно использовать лайв-чат или электронную почту. Также операторам можно позвонить по телефону.
БК BetBoom
- Одиннадцатое место в рейтинге букмекерских компаний
- 🏆 Компания появилась на рынке еще в 2011 году, но ранее была известна как БингоБум. Работает согласно лицензии. Помимо сайта, у нее также имеются свыше пятисот ППС по всей стране. БетБум — член ЕРАИ, контора подключена к ЦУПИС.
- 🤑 Валюта конторы — рубли, а внести депозит можно с банковской карты, электронного кошелька или со счета оператора. Для вывода можно использовать те же способы и банковский счет.
- ⚽ В линии представлено приблизительно 30 видов спорта. В прематче не слишком широкая роспись пари — ниже среднего. С поддержкой можно связаться в лайв-чате и посредством электронной почты. Операторы доступны круглосуточно.
БК Tennisi
- Двенадцатое место в рейтинге БК
- 🏆 Эта букмекерская контора была создана еще в 1999. Работает на основании лицензии ФНС РФ. Член ЕРАИ, подключена к ЕЦУПИС.
- 🤑 Все расчеты осуществляются в рублях. Для зачисления средств можно использовать банковскую карту или электронный счет, либо ЦУПИС. Также внести депозит можно при помощи оператора. Для вывода также подходят перечисленные выше способы, кроме мобильного оператора. Но добавляется еще и перевод на банковский счет.
- ⚽ В линию букмекера Тенниси включено приблизительно 20 видов спорта, роспись выше среднего показателя. С круглосуточной поддержкой можно связаться в лайв-чате, посредством электронной почты или телефона.
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